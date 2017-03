Soundtrips Konzert in der VHS

Das kommende Soundtrip-Konzert am 03.03. ab 20:00 Uhr stellt einen Solisten aus Oslo vor. Norwegen ist ein Land, aus dem seit einigen Jahren viele interessante MusikerInnen kommen. Es ist kein Zufall, dass mit Henrik Munkeby Nørstebø Soundtrips NRW zum vierten Mal einen Vertreter aus der dortigen inzwischen international dominanten Szene einlädt. Als Partner in der Duisburger Begegnung des Trips stehen ihm mit Fengxia Xu und Florian Zwißler zwei musikalische Geister gegenüber, deren Affinität für energiegeladene Klangeskapaden das Trio mit zu einer explosionsverdächtigen Mischung machen könnten.

Henrik Munkeby Nørstebø (NOR) – Posaune-Solo sowie

Fengxia Xu (Paderborn), Guzheng, Sannxian, Stimme

Florian Zwißler (Köln), Analog-Synthesizer

Photos: Svetlana Selezneva, Roger Humbert, Anonymus

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn