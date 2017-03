Duisburg: Erster Trigeminusneuralgie-Tag in den Sana Kliniken war ein voller Erfolg

Sie kamen aus vielen Städten, die Trigeminusneuralgie-Betroffenen, deren Angehörige, Mediziner, Politiker und Vertreter von Gesundheitskassen. Vor einem bestens gefüllten Saal konnten Sana-Klinken-Geschäftsführer Dr. Stephan Puke und Harald Jeschke als Sprecher der Selbsthilfegruppe Duisburg/Niederrhein beim bundesweit ersten Trigeminusneuralgie-Tag Menschen begrüßen, die aus Aachen, Berlin, Frankfurt und den unterschiedlichsten NRW-Städten angereist waren, was Organisator Harald Jeschke beinahe fassungslos machte.

„Wenn betroffene Menschen im Rollstuhl aus Berlin oder eine stark sehbehinderte Trigeminusneuralgie-Patientin aus Frankfurt anreist ist das einfach unglaublich, zeigt aber deutlich den Leidensdruck der Menschen und dem Wunsch nach mehr Informationen.“

Auch deshalb wiesen Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas sowie das Mitglied im NRWLandtag-Gesundheitsausschuss Rainer Bischoff mit deutlichen Worten darauf hin, wiewichtig in unserer heutigen Gesellschaft Ehrenamt und Selbsthilfe sind.

Harald Jeschke mahnte auch deshalb an, dass die Politik helfen muss, die Hürden bei Vereinsgründung in punkto Amtsgerichtseintragung und beim Fiskus von beschämend hoch, zu kompliziert und zum Teil abschreckend auf eine sehr niedrige Höhe bringen sollten.

Das zur Zeit viel medial viel diskutierte Thema Cannabis von den Experten derzeit bei der Trigeminusneuralgie als wenig relevantes Hilfsmittel angesehen wird.

Professor Dr. Wilhelm Naciemento wies ausdrücklich darauf hin, dass es zwingend angeraten ist, Zahnärzte bedeutend mehr als bisher auf die Untersuchung auf eine Reizung des Trigeminusnerves zu animieren, als Patienten völlig unnötigen Zahnbehandlungen mit Entfernung vieler Zähne oder Wurzelbehandlungen auszusetzten, die den Trigeminusnerv extrem reizen und das Leid vervielfachen.

Die Ziele des 2015 in Duisburg gegründeten Vereins .:

– Aufklärung zur Trigemiunsuneuralgie

-Koordinierung der Trigemiunsuneuralgie-Selbsthilfegruppen

– Zusamenarbeit mit Kompetenzzentren

– mit Kliniken im deutschprachigen Raum Erstellung eines Registers zu Trigeminsneuralgie

– enge Zusammenarbeit mit der in Köln angesiedelten Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV, Körperschaft des öffentlichen Rechts), in der 53.000 Vertragszahnärtze sowie mehr als 10.000 angestellet Zahnärztinnen und Zahnärzte vereinigt sind und den Leistungskatalog für 70.000 Bundesbürger ausarbeitet

In der der öffentlichen Veranstaltung folgenden Mitgliederversammlung Vereins Trigeminusneuralgie Deutschland e.V. wurde beschlossen, das der Trigeminustag 2018 analog zum international seit 27 Jahren durchgeführten „Gesichtsschmerztag“ (z.B. in New York) ab 2018 stets am 07. Oktober eines Jahres, losgelöst vom allgemeinen Tag der Seltenen Krankheiten, in Deutschland abzuhalten.

Um aufklärend wirken zu können, wird dieser Tag in unterschiedlichsten Städten mit Hilfe von dort angesiedelten Selbsthilfegruppen und Kliniken mit neurologischen Abteilungen abgehalten. Deshalb wurde beschlossen, dass der nächste Trigeminusneuralgie-Tag inklusive Mitgliederversammlung am Samstag, 06. Oktober 2018 in Aachen stattfinden soll.

