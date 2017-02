International Ocean Film Tour 2017: Ab März auf Tour

Das Meer ist Schauplatz unserer größten Abenteuer und die wohl vielfältigste Schatzkiste

der Natur. Mit einer schillernden Artenvielfalt, die uns immer wieder in Staunen versetzt

und zum Schutz unserer Ressourcen motiviert. Die International OCEAN FILM TOUR Volume 4

bringt euch mit bildgewaltigen Geschichten, inspirierenden Menschen und spektakulären

Aufnahmen an den Ort, an dem alles Leben begann – ans Meer.

1 Filmabend, bestehend aus 7 Filmen mit einer Gesamtlaufzeit von ca. 120 Minuten.



Termine, Trailer und Infos auf:

