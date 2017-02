Eintracht Frankfurt – FC Ingolstadt – „Dreckiges Spiel“ geht an den FC Ingolstadt

Die Eintracht hat im letzten Spiel gegen Leverkusen eine bittere 0:4 Pleite hinnehmen müssen, da die Mannschaft von Coach Kovac gar keinen Zugriff zur Partie hatte und an der Effektivität der „Werkself“ scheiterte. Der FC Ingolstadt kämpft ums Überleben in Liga 1. Der sympathische Club aus Bayern sorgte zuletzt für Überraschungssiege gegen Leipzig oder dem HSV.

Die Impulse aus den letzten Wochen unter Neu-Coach Maik Walpurgis will man nun für den Klassenerhalt nutzen. Walpurgis wird u.a. auch unterstützt von Co-Trainer Legende Michael Henke, er assistierte bereits einige Trainer erfolgreich.

Für die Zuschauer in der Main-Metropole ist der Gegner FC Ingolstadt sicherlich nicht das Zugpferd um in die Commerzbank Arena zu kommen, dennoch kamen

​46.300 Zuschauer in die Arena, um ihrer Eintracht die Daumen zu drücken. Aus Ingolstadt reisten rund 300 Zuschauer nach Frankfurt.

Vor dem Spiel gab es auf der „Waldbühne“ vor der Haupttribüne wieder interessante Anekdoten von früher. Zu Gast war der Repräsentant des FC Ingolstadt und ehemaliger Präsident Werner Ross.

Der 73 Jährige war früher Schiedsrichter in der Bundesliga und bekleidet diverse Ämter bei verschiedenen Verbänden im Aufsichtsrat. Der sympathische Bayer punktete beim Eintracht-Publikum sehr. Ross erzählte von früher. Stellte den Respekt in der Gesellschaft in Frage: „Heute ist es so, dass wir in einer Wisch-Gesellschaft leben. Das Smartphone ist das Kommunikationsinstrument, aber miteinander reden tun die wenigsten.“ Ebenfalls stellte er den Respekt in Frage: „Ich persönlich halte jedem die Tür auf, einer Putzfrau, einem Manager, aber eben auch jüngeren Menschen und Älteren Menschen. Viele Menschen in der Bevölkerung schauen aber nicht mehr auf andere, sondern leben im Ego-Modus.“ so Ross. Der Eintracht assistierte er tolle Arbeit. „Was hier geleistet wird ist top.“

Die Partie in der Arena begann eher taktisch ausgerichtet. Beide Teams gingen auf Ballbesitz und zirkulierten das Spielgerät, lauerten auf Konter-Möglichkeiten. Mitte der ersten Hälfte konnte der FC Ingolstadt die Freiräume der Eintracht nutzen und durch Romian Brégerie das 0:1 erzielen. Kurios der FCI zu diesem Zeitpunkt mit deutlich weniger Ballbesitz und einer niedrigen Pass-Quote, allerdings effektiver. Die Eintracht mit einigen herrlichen Zügen in die Offensive, aber eben auch mit zu wenig Durchschlag in der Offensive.

Die Fans verwandelten die Arena zum „Hexenkessel“, tolle Stimmung auf den Rängen. Die Zuschauer darunter viele Familien hatten reichlich Spaß an der Bundesliga. Laut wurde es in der 35. Spielminute als Schiedsrichter Guido Winkmann Abraham von der Eintracht nach groben Foulspiel rot zeigte. Die Eintracht musste ab diesem Zeitpunkt mit Unterzahl gegen ein 0:1 kämpfen. Hektik gab es nach dieser Entscheidung auf der Eintracht-Bank Sportdirektor Bruno Hübner schmiss vor Wut seine Eintracht-Jacke weg.