Mit diesem 3 Tipps machen Sie Ihren Online Auftritt noch erfolgreicher

Ein Online Auftritt ist abhängig durch die Qualität der jeweiligen Texte und den zur Verfügung gestellten Informationen. Bereits nach einer kurzen Weile ist der Besucher in der Lage zu entscheiden, ob er auf dieser Webseite längere Zeit verbringt oder nach einer alternativen Seite sucht. Es muss also sichergestellt sein, dass der Besucher einen Mehrwehrt erhält, um sich länger Zeit auf der Seite aufzuhalten. Nur hochwertige Online Texte garantieren eine entsprechende Verweildauer. Um Kunden anzusprechen ist es wichtig, eine hohe Leserfreundlichkeit bereitzustellen. Außerdem müssen die Inhalte sein, damit der Besucher schnell das findet, wonach er eigentlich sucht. Für User ist es besonders lästig gleich zu Beginn einen Werbetext vorzufinden, dieser sollte wenn überhaupt eher am Rand und dann auch nur sehr dezent ausfallen. Damit eine Webseite möglichst von vielen Usern angeklickt wird, muss diese im Ranking möglichst weit oben stehen. Zudem ist die Qualität von den Inhalten sehr entscheidend.

Auf Keywords setzen

Bevor ein passender Text für einen Online Auftritt geschrieben wird, sollten passende Keywords (sogenannte Schlüsselwörter) ausgewählt werden. Diese sind bei Suchanfragen äußerst wichtig und sorgen für einen hohen Traffic auf der Homepage. Solche Faktoren lassen sich zum Beispiel durch entsprechend ermitteln. Das passende Keyword muss perfekt zum jeweiligen Inhalt passen. Zukünftige Kunden müssen neugierig auf die Seite gemacht werden und Informationen zu der Suchanfrage bekommen. Wenn zum Beispiel nach bestimmten Produktinformationen gesucht wird, sollten diese dann auf der Seite zu finden sein. Unterschieden wird dabei zwischen einem Hauptkeyword und kleinen Nebenkeywords. Aber auch passende Synonyme sollten bereitgestellt werden, damit der Text sprachlich deutlich aufgewertet werden kann. Zudem werden diese bei Suchmaschinen etwas höher bewertet. Ein wichtiger Punkt stellt auch die Keyworddichte dar, denn diese darf auf keinen Fall überzogen sein, denn dies wäre absolut kontraproduktiv. Die Schlüsselwörter sollten daher sinnvoll im Text vorkommen um weiterhin eine hohe Lesefreundlichkeit zu gewähren.

Leserfreundliche Struktur

Um den Online Auftritt bestmöglich zu präsentieren, sind einige wichtige Elemente absolut notwendig, wie bei . Dazu zählen eine sehr aussagekräftige Überschrift und eine leserfreundliche Struktur. Denn fällt ein Text zu verschachtelt oder unübersichtlich aus, verliert der Leser schnell das Interesse und verlässt die Seite wieder. Die Aufteilung sollte eine Hauptüberschrift, sowie mehrere sinnvolle Zwischenüberschriften enthalten. Handelt es sich um längere Textpassagen, sind Absätze auf jeden Fall sinnvoll. Um das Ganze optisch noch interessanter zu gestalten, können auch Formatierungshilfen eingesetzt werden. Nur eine aufgeräumte und übersichtliche Struktur verleitet den Leser dazu weiter den Text zu erfassen und nach den gesuchten Informationen zu suchen.

Überzeugende Inhalte

Neben einem ansprechendem Layout und Design, muss der Text mit überzeugenden Inhalten punkten. Schließlich möchte sich der User Informieren und klare Fakten haben. Dazu gehören Texte mit verständlichen Informationen und aktuellen Daten. Aber Texte alleine reichen meistens nicht aus, denn der Mensch denkt oftmals in Bildern und daher sollten diese nicht fehlen. Allerdings sollten Fotos unbedingt in Profiqualität bereitgestellt werden, denn dies sorgt für ein hohes Vertrauen. Befinden sich viele Bilder auf der Webseite, muss sichergestellt sein, dass die Ladezeit so kurz wie möglich gehalten wird. Denn ein langes Warten, bis die Seite endlich komplett aufgebaut ist, nervt auf Dauer und schreckt User nur ab. Ein schneller Webserver ist daher absolut wichtig.

