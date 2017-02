Veranstaltung der Agentur für Arbeit Duisburg: Die erste Stelle finden – Berufseinstieg für Studienabsolventen

Für viele Absolventinnen und Absolventen von Studiengängen an Hochschulen ist das Berufsziel noch nicht eindeutig festgelegt. Die Studienabschlüsse eröffnen verschiedene berufliche Ansätze, so dass kurz vor Abschluss des Studiums oft noch einmal ein Orientierungsbedarf zum Berufseinstieg besteht. Nach der Entscheidung für einen Beruf müssen die Erstkontakte zu Arbeitgebern erfolgreich gestaltet werden. Die Veranstaltung am 09.02.2017 gibt Antwort auf alle Fragen rund um diese Themen.

Die Teilnahme an den Infoveranstaltungen ist immer kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungsort: Berufsinformationszentrum (BiZ), Wintgensstr. 29 – 33, 47058 Duisburg (Haltestelle Duissern, U-Bahn-Linien 903 und U79, Buslinien 937, 939 und 944).

