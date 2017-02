Der Frühling bringt Neues – Neue Möbel für frischen Wind

Die Tage werden endlich wieder länger und die Temperaturen milder. Der Frühling steht vor der Türe. So allmählich schwindet der graue Winterschleier. Draußen erwacht alles neue Leben heran. Und wie schaut es im Inneren aus? Steht der Ohrensessel immer noch vor den bereits ausgekühlten Kamin? Die Teppiche und Regale sind verstaubt? Dann wird es Zeit für frischen Wind zu Hause. Wie wäre es mit neuen Möbeln? Oder steht die Ersteinrichtung an?

Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“. Doch hin und wieder tut eine Neuerung jedem gut. Und die neuen Wohntrends 2017 versprechen Farbenreich zu werden, wie der Frühling selbst. Warme und satte Farben, hochwertige Materialien und sanfte Formen zieren die neue deutsche Gemütlichkeit.

Im Internet kann man sich völlig unkompliziert die neuesten Wohntrends anschauen und seinen eigenen Einrichtungsstil freien Lauf lassen. Und oft sucht man nach einem Unikat oder etwas anderen ausgefallenen. Man möchte nicht immer die gleichen Dinge haben; sich verändern. Wenn man sich zum Kauf einer neuen Einrichtung entscheidet, entscheidet man sich bewusst zu einer Veränderung. Warum von Möbelhaus zu Möbelhaus hasten, nicht das Richtige finden und enttäuscht wieder nach Hause fahren? Das Internet bietet hier höheren Komfort.

Höheren Komfort und eine umfangreiche Auswahl namenhafter Qualitätsmöbel findet man bei . Hier erhält man alles, was das Herz begehrt. Denn wer kann von sich schon behaupten, das er zum Beispiel eine ausgefallene Holztruhe als Wohnzimmertisch hat? Denn diese Form von Tisch ist nicht nur ein Blickfang, sondern ein solches Möbelstück bietet zusätzlichen Stauraum. Truhentische gibt es hier in unterschiedlichen Größen, Formen und Stilrichtungen. Im Schlafzimmer zum Beispiel bietet sich eine solche Truhe an um Bettwäsche zu verstauen, im Wohnzimmer kann man Nützliches griffbereit lagern. Und wenn die Wahl zum passenden Truhentisch schwierig wird, dann macht das nichts. Denn Livingo bietet eine Vielzahl solcher besonderen Möbelstücke an. Von rustikalen Piratenchic über den zeitlos beliebten Kolonialstil. Freunde des Landhausstils und auch Designerfreunde werden hier durchaus fündig.

Oder wie wäre es mit einem neuen Ohrensessel? Dieses Möbelstück traf man früher eher bei den Reichen und Vornehmen an. Doch kaum jemand kann sich vorstellen, welche Gemütlichkeit ein solcher Sessel bietet. Noch heute bringt man dieses Möbelstück mit dem gemütlichen Opa in Verbindung. Auch heute noch ist ein Ohrensessel ein beliebtes Möbelstück. Ob mit Leder oder Stoff bezogen, das obliegt jeden einzelnen selbst, welches Material er bevorzugt.

Doch nun sei nicht zu viel verraten. Warum nicht selbst durch den virtuellen Showroom von Livingo flanieren? Überzeugen Sie sich selbst von der Auswahl und finden Sie Ihren eigenen Stil. Hier werden sie garantiert fündig. Probieren Sie es aus.

