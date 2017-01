Veranstaltung Dortmund: Angekommen – Verwaltet –Integriert? Die Situation von Geflüchteten in NRW

Veranstaltung der Bundestagsfraktion DIE LINKE

Am 4. Februar 2017, 11 – 17 Uhr im DEPOT, Immermannstr. 29, 44147 Dortmund

Zum Inhalt:

Flüchtlinge haben einen weiten und gefährlichen Weg zurückgelegt, wenn sie in NRW ankommen. Sie haben es über Grenzen und Meere geschafft, Angehörige zurückgelassen oder auch auf dem Weg verloren. Angekommen in Deutschland greift ein Apparat der Verteilung und Verwaltung auf sie zu und viele Geflüchtete verbringen Monate oder auch Jahre in Massenunterkünften. Einerseits besteht der Anspruch an die Geflüchteten sich möglichst schnell zu integrieren, andererseits wird durch Sammelunterbringung, Wohnauflagen, Benachteiligung durch das Asylbewerberleistungsgesetz und langer Verfahrensdauer ein Einleben in Deutschland stark erschwert. Fehlende Familienzusammenführung trägt das Übrige dazu bei. Die Sammelabschiebungen der letzten Zeit haben gezeigt, dass man nicht davor zurückschreckt, Schutzsuchende auch in Kriegsgebiete abzuschieben.

Auf der Konferenz „Angekommen – Verwaltet – Integriert?“ soll es zunächst um Fluchtursachen, den Fluchtweg und das europäische Grenzregime gehen und die aktuellen flüchtlingspolitischen Entwicklungen und die Möglichkeiten vorgestellt werden, anschließend wird es vier Workshops mit Podien zu den Themen Integration, Unterbringung, Gesundheit und zivilen Ungehorsam gegen Abschiebung gehen. Auf den Panels werden Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Flüchtlingspolitischen NGOs, von Selbstorganisationen Geflüchteter, Ärzte und Mitarbeiter aus der Verwaltung diskutieren und für Fragen zur Verfügung stehen. Es wird aber auch genug Raum zum Austausch und zur Netzwerkarbeit von Engagierten im Rahmen der Konferenz geben.

Die Veranstaltung wird organisiert von folgenden Abgeordneten der Landesgruppe DIE LINKE. NRW: Ulla Jelpke (Innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die LINKE. und Obfrau im Innenausschuss), Sevim Dağdelen (Beauftragte für Migration und Integration der Fraktion DIE LINKE.), Niema Movassat (Obmann der Fraktion DIE LINKE. im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), Katrin Vogler (Gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE.), Inge Höger (Abrüstungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE., Obfrau im Ausschuss für Menschenrechte)

Das detaillierte Programm finden Sie online unter: https://www.linksfraktion.de/termine/detail/angekommen-verwaltet-integriert-die-situation-von-gefluechteten-in-nrw/

PROGRAMM

11 Uhr Eröffnung

Ulla Jelpke, MdB, Innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Redebeiträge und Diskussion

Sevim Dağdelen, MdB, Beauftragte für Migration und Integration der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Niema Movassat, MdB, Sprecher für Welternährung der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Kirsten Eichler Flüchtlingsrat NRW

Ruby Hartbrich Sea-Watch

13 – 16 Uhr Workshops

WORKSHOP I

Massenunterkünfte als Dauerlösung?

Gesa Harbig, VMDO/Verbund sozial-kultureller Migrantenvereine DO e.V.

Fatma Karacakurtoğlu, Ratsmitglied der Stadt Dortmund, DIE LINKE, Train of Hope

Cornelia Suhan, Mädchenhaus Mäggi/Vive Žene!

Mohamed Bangoura/Ulla Rothe, Selbstorganisierung Geflüchteter – La Voix des Sans Voix

Moderation Ulla Jelpke

WORKSHOP II

Willkommenskultur und Soziale Frage

Tareq Alaows, Refugee Strike Bochum

N.N., Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Heribert Krane, Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V.

Ezgi Güyildar, Mitglied des Rates der Stadt Essen

Moderation Sevim Dağdelen

WORKSHOP III

Gesundheitsversorgung für alle – auch für Geflüchtete?

Claudius Voigt, GGUA Flüchtlingshilfe – gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.

Andreas Daniel, Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe

Anke Follmann, Ärztekammer Westfalen-Lippe

Nelli Foumba Soumaoro, Jugendliche ohne Grenzen

Moderation Kathrin Vogler, MdB, Gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

WORKSHOP IV

Abschiebung droht – was können wir tun?

Nizaqete Bislimi, Anwältin und Roma

Kirsten Eichler, Flüchtlingsrat NRW und GGUA – Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender

Frank Gockel, Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren und Flüchtlingshilfe Lippe

Wolf-Dieter Just, Asyl in der Kirche

Moderation Inge Höger, MdB, Abrüstungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE., Obfrau im Ausschuss für Menschenrechte

16 – 17 Uhr Kulturprogramm

Kioomars Musayyebi, Santurspieler und Komponist

