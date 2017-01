Team Playground: Mit Actionsport-Heros hinter die Kulissen der Szene

Auf den roten Teppich mit Snowboard-Superstar Travis Rice, Backstage beim Freeski-Contest in Frankreich oder in den Bike-Park zur allerletzten Abfahrt der Saison: Die fünf Actionsport-Profis von Team Playground nehmen den Zuschauer in ihren Video-Blogs dorthin mit, wo der Normalo sonst nicht hin kommt. In ihrem YouTube-Channel zeigen die Profi-Sportler, was sie in der Szene erleben – hautnah und mit allen Emotionen.

Team Playground – das sind fünf befreundete Actionsport-Profis, Boardsport-Talente, Schnee-Verrückte und Wellen-Freaks. Die Jungs und Mädels nehmen die Kamera selbst in die Hand und den Zuschauer mit, wenn sie zu Weltmeisterschaften fahren, an einem Tag Skifahren UND Mountainbiken trainieren, irgendwie Schule und Sport unter einen Hut bekommen müssen und mit den Großen der Actionsport-Szene auf Partys gehen.

Außerdem checkt Team Playground aktuelle Trends, testet, wie gut die neue Skatehalle wirklich ist oder wie man sein Bike einfach auf Tubeless-Reifen umrüsten kann. Im YouTube-Channel gibt’s jeden Freitag um 14 Uhr einen neuen Vlog der Actionsport-Pros, dort zeigen sie was sie bewegt: egal ob überglücklich nach einem erfolgreichen Contest, stinksauer nach einer versemmelten Prüfung in der Schule oder aufgeregt am Flughafen

kurz vor der Abreise zum Trainingslager in die USA. Snowboarderin Leilani Ettel, Skateboarder Fabian Lang, Wakeboarder Nico von Lerchenfeld, Freeskier Lukas Joas und Mountainbikerin Valentina Höll lassen den User immer hautnah daran teilhaben.

Ausgewählte Vlogs von Team Playground:



Höhenangst vs. Freeskier: Scheitert Lukas Joas an der Big Air Rampe?

Auf den Big Air Contest in Annecy freut sich Lukas schon lange. Aber als er vor der riesigen Rampe steht, kommt der Schisser durch. Lukas hat Höhenangst. Meterweit durch die Luft fliegen, schwierige Tricks machen? Kein Problem. Aber auf so ein klappriges Gerüst hoch

klettern, ist gar nicht Lukas Ding. Ob er sich trotzdem überwinden kann?

Valentina Höll in Downhill-Action – erst auf Ski, danach auf dem Bike

Nationalfeiertag in Österreich – schulfrei!!! Die 14-jährige Vali Höll kann trotzdem nicht ausschlafen. Erst ist sie mit ihren Freunden vom Skiteam verabredet, mit ihnen liefert sie sich ein Feiertag gerechtes Bundeshymnen-Battle. Danach geht’s mit Hündin Roxy in den

Bikepark.

Skateboarder vs. Bail: Schafft Fabi Lang den Ollie über’s Gap?

Wie kann das nur so schwer sein? Seit zwei Jahren versucht Fabi mit seinem Skateboard über ein zwei Meter weit von einer Mauer auf eine andere zu springen. Oft genug ist er in der Mauer gelandet: Brett kaputt, Fuß kaputt. Jetzt muss es endlich klappen. Ob Fabi den

Trick hinbekommt?

Challenge: Schafft Nico von Lerchenfeld den 720 im Stubai Zoo?

Im Sommer ist Nico von Lerchenfeld Profi auf dem Wakeboard und keiner macht ihm was vor, im Winter steigt er ganz gern mal um aufs Snowboard. Da kann er wegen mehrerer Knieverletzungen lange nicht bei den ganz Großen mitfahren, sondern shreddet nur zum Spaß. Trotzdem hat er Ziele, zum Beispiel einen 720 schaffen. Ob das hinhaut?

Leilani Ettel bei ihrer Halloween Skate Session

Leilani Ettel kommt auf allen Brettern klar. An Halloween will sie die letzten Sonnenstrahlen zum Skaten nutzen. Aber die Miniramp liegt noch im Schatten und ist voll nass. Also muss Leilani sie erst mal trockenlegen, mit den guten Handtüchern der Mama. Ob sie damit ihre

Skate-Session retten kann?

