SV Waldhof Mannheim: Vertrag mit Strifler aufgelöst

Der SV Waldhof Mannheim und Abwehrspieler Jonas Strifler gehen ab sofort getrennte Wege. Der ursprünglich bis Ende Juni 2017 laufende Vertrag mit dem26-Jährigen wurde am Dienstag im beiderseitigen Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Strifler war im Januar 2016 von Arminia Bielefeld an des Alsenweg gekommen. In der Saison 2015/16 absolvierte der Rechtsfuß 16 Partien für die Blau-Schwarzen und hatte großen Anteil am erreichen der Relegationsspiele.

Der SV Waldhof wünscht Jonas Strifler für seine private und sportliche Zukunft alles Gute.