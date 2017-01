Duisburg: „Für eine gerechte und sichere Rente“ – Bärbel Bas lädt zur Diskussion ein

Wer sein Leben lang gearbeitet und in die sozialen Sicherungssysteme eingezahlt hat, muss später auch von seiner Rente leben können“, sagt die Duisburger SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas. Alle Interessierten lädt Bas zur Fraktion vor Ort-Diskussionsveranstaltung „Für eine gerechte und sichere Rente“ am Donnerstag, den 2. Februar um 18 Uhr in den Kleinen Prinz ein.

Gastredner Ralf Kapschack, Mitglied im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales, wird die Pläne der SPD-Bundestagsfraktion für die Zukunft der Altersvorsorge vorstellen. Die Positionen der Gewerkschaften und der Deutschen Rentenversicherung wird Willi Germuth, Arbeitnehmervertreter im Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Rheinland, vorstellen. Im Anschluss sind alle Interessierten herzlich zur offenen Diskussion eingeladen. Der SPD-BundestagsabgeordneteMahmut Özdemir rundet die Veranstaltung mit einem Schlusswort ab.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen und können sich im Wahlkreisbüro anmelden unter baerbel.bas.wk@bundestag.deoder 48869630. Weitere Informationen auf www.baerbelbas.de.