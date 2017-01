Kamp-Lintfort: 15-Jährige belästigt

Ein Unbekannter sprach am Samstag, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr, drei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren an der Moerser Straße / Friedrichstraße an und berührte eine 15-Jährige unsittlich. Als die Kamp-Lintforterin sich zur Wehr setzte, flüchtete der Mann auf einem Mountainbike in Richtung der Montplanetstraße.

Beschreibung:

40 bis 50 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, korpulente Figur, südländisches Aussehen, braune Augen, Oberlippen- sowie Kinnbart. Er trug eine Wintermütze.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.