Duisburg: Der Geburtstag der Kunst im Kreativquartier Ruhrort

Nach der ersten Beteiligung an dem weltweiten Event zum Geburtstag der Kunst, Art’s Birthday im Vorjahr, ist das Kreativquartier in diesem Jahr live in das weltweite Netzwerk eingebunden:

Zusammen mit der Ars Acustica Gruppe der European Broadcasting Union und dem Deutschlandradio Kultur wird Art’s Birthday 2017 am morgigen Dienstag, 17.1.17 ab 20:00 im Lokal Harmonie, Harmoniestr. 41, 47119 Duisburg-Ruhrort gefeiert. Die Live-Schaltung aus dem Lokal zum ORF wird von 21:20 – 21:40 über Satellit weltweit übertragen.

Bei Art’s Birthday handelt es sich um den 1963 vom französischen Fluxus Künstler Robert Filliou (1926-1987) willkürlich auf seinen eigenen Geburtstag festgelegten Ehrentag der Kunst. Der als Hommage an die Kunst gegründete internationale Aktionstag soll die Präsenz der Kunst im täglichen Leben würdigen. 2017 feiern wir den 1.000.054 Geburtstag.

Das Motto ist:

Je höher der Anspruch, desto tiefer der Anspruch

Informationen zum Sendeschema und zur Idee finden sich hier:

Wir senden von 21.20 – 21.40 (MEZ) auf dem Euroradio-Sateliten HAYDN.

Die beteiligten Künstler sind:

Achim Zepezauer | electronics

Wolfgang van Ackeren | organ

Till Steinebach | e-git

Sabine Bohnen, Frank Alkämper, Achim Zepezauer | Texte

Adriana Kocijan, Barbara Schachtner, Klaus Steffen, Robert Bosshard | Stimmen

Natürlich dürfen auch die Geburtstagshütchen nicht fehlen, Faltvorlagen werden bereit gestellt, sodass auf Selfies zu Art’s Birthday 2017 hochgeladen werden können.