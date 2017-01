„Mehr Sport treiben und etwas für die Gesundheit tun“ ist einer der am häufigsten genannten Vorsätze für das Jahr 2017. Wem sich diese Frage ernsthaft stellt und eine langfristige Lösung anstrebt, sucht ein qualifiziertes Angebot in einem der Duisburger Sportvereine! Und passend dazu erscheint das neue Vereinsregister des Stadtsportbundes Duisburg. Wer Fragen zu Sportvereinen und deren Angebote hat, ist hier richtig! Das informative Vereinsregister „Sportvereine in Duisburg – Ein Wegweiser durch die Angebote“ gibt übersichtlich und kompakt wichtige Daten über die Sportvereine und deren Angebote.

Die in der 9. überarbeiteten Auflage erscheinende Broschüre umfasst alle im Stadtsport-bund Duisburg organisierten Sportvereine Duisburgs. Nach Stadtbezirken geordnet, findet der interessierte Leser die in seinem Ortsteil ansässigen Vereine, ihre Sportarten und Ansprechpartnern.

Selbstverständlich sind die Daten ebenfalls in der Vereinssuchmaschine auf der Internetseite www.ssb-duisburg.de unter Vereine/Sportangebote zu finden.

Ergänzt wird das Nachschlagewerk über den Duisburger Sport durch die Ansprechpartner der öffentlichen Sportverwaltung, z.B. den MitarbeiterInnen von DuisburgSport, die Plätze des allgemeinen Sports, z.B. Öffnungszeiten der Hallen- und Freibäder sowie Informationen zur Abnahme des deutschen Sportabzeichens.

Interessierte Bürger erhalten die Broschüre kostenlos beim Stadtsportbund Duisburg, bei DuisburgSport, den Bezirksämtern, in den Stadtbibliotheken und der Tourist Info Duisburg.