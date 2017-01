Krefeld: Polizei und Feuerwehr warnen vor Rauchmelder-Trickbetrügern

Aktuell sind als Rauchmelder-Kontrolleure getarnte Trickbetrüger unterwegs.

In Nordrhein-Westfalen herrscht Rauchmelderpflicht. Das machen sich einige Trickbetrüger zu Nutze. Sie geben vor, kontrollieren zu wollen, ob die Rauchmelderpflicht in den Wohnungen eingehalten wird. So verschaffen sie sich Zutritt zu Wohnungen.

Es werden keine gezielten Kontrollen der Rauchmelderpflicht von der Feuerwehr Krefeld durchgeführt! Rufen Sie im Zweifel die Polizei oder die Feuerwehr an und lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung!