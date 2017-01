In der Nacht zum Samstag gegen 03.00 Uhr kam es in Duisburg-Rheinhausen auf der Otto-Schulenberg-Straße in einem 6-Familienhaus aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand. Allen Bewohnern gelang es rechtzeitig das Gebäude zu verlassen, es wurde niemand verletzt. Es entstand aber Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, Zeugenhinweise werden an das KK 11 im Polizeipräsidium Duisburg, Tel.: 280-0 erbeten.

