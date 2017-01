Endlich Nichtraucher: So klappt‘s mit dem Vorsatz

Diplom-Pädagoge berät im kostenlosen Online-Chat

Auch diesmal haben sich viele zum Jahreswechsel vorgenommen, endlich mit dem Rauchen aufzuhören. Doch nicht allen gelingt es, dem blauen Dunst dauerhaft zu entsagen.

Für jene, die es alleine nicht schaffen, bietet die Krankenkasse Novitas BKK am 9. Januar von 20.30 bis 22.00 Uhr einen kostenlosen Expertenchat an zum Thema: „Schluss mit Rauchen: So schaffen Sie es.“

Diplom-Pädagoge Ole Ohlsen beantwortet Ihre Fragen zum Thema anonym und persönlich. Zugang zum Online-Chat finden Sie am Veranstaltungstag unter: novitas-bkk.de/expertenchat

Übrigens: Die Novitas BKK erstattet ihren Versicherten die Kosten für Raucherentwöhnungskurse zu 80 Prozent mit bis zu 300 Euro im Jahr.

Der Experte

Diplom-Pädagoge Ole Ohlsen arbeitet seit über 25 Jahren in der Suchtberatung. Nach seinem Studium folgten verschiedene Fortbildungen, darunter in lösungsorientierter Beratung und in Programmen zur Therapie von Rauchern und Alkoholikern.