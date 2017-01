Duisburg: Kontrolleurin aus der Straßenbahn gestoßen

Gestern Nachmittag (3. Januar) haben gegen 15:20 Uhr vier Jugendliche/Kinder an der Bahnhaltestelle Duissern eine Kontrolleurin aus der Bahn geschubst. Die 49-Jährige überprüfte in der Straßenbahn 903 die Fahrkarten, als die Jugendlichen sie plötzlich an der Haltestelle Duissern aus der Bahn geworfen hatten. Dabei verletzte sich die Kontrolleurin am Gesäß. Die Kontrolleure in den anderen Waggons halfen ihr sofort. Es gelang ihnen, einen der Jugendlichen, einen 13-jährigen Jungen, festzuhalten. In dem Gerangel konnte das DVG-Team außerdem einen Computer (Tablet) sichern, auf dem sich Fotos der anderen mutmaßlichen beteiligten Jugendlichen befinden.

Die Kontrolleurin stellte Strafanzeige und ließ sich ambulant im Krankenhaus behandeln. Die Polizei sicherte den Computer und brachte den strafunmündigen Jungen ins Präsidium, wo ihn seine Eltern abholten.