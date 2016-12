DVG: Neue Tarife im VRR – alte Fahrscheine gültig bis Ende März 2017

Ab dem 1. Januar 2017 gibt es neue Tarife im VRR-Gebiet und somit auch neue Fahrkarten. Tickets, die zuvor gekauft wurden, sind nur noch bis zum 31. März 2017 gültig.

Folgende Möglichkeiten ergeben sich damit für VRR-Einzel-, 4er-, Gruppen-, Tages- und Zusatz-Tickets, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2016 erworben wurden:

Abfahren: Bis zum 31. März 2017 können Fahrgäste noch mit den alten Tickets fahren. Tauschen: Die Fahrgäste können die alten Tickets bis zum 31. Dezember 2019 gegen Fahrscheine mit dem neuen Tarif umtauschen. Sie zahlen dafür keine Bearbeitungsgebühr, sondern lediglich den Differenzbetrag zum dann gültigen Fahrpreis.

Der Umtausch kann nur im Kundencenter der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) am Hauptbahnhof (Harry-Epstein-Platz) erfolgen. Fahrgäste, die nach dem 31. März 2017 noch mit einem alten Ticket in Bussen und Bahnen angetroffen werden, müssen ein erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE) in Höhe von 60 Euro bezahlen.

Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet unter www.dvg-duisburg.de und bei der DVG-Telefonhotline unter der Rufnummer 0203 6044555.

Aktuelle Informationen sind auch in den sozialen Medien bei Facebook oder bei Twitter zu finden.