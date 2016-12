Holzschnitzkunst aus dem Erzgebirge als Geschenk

Alle Jahre wieder so heißt ein bekanntes Weihnachtslied und alle Jahre wieder zu Weihnachten ist es Zeit für´s Schenken. Alle begeben sich auf die Suche nach passenden Geschenken für Eltern, Kinder, Partner und Freunde. Nicht immer ist es ganz einfach, etwas zu finden, was dem Beschenkten auch gefällt. Schmuck, Elektronik, Parfüms oder Bücher liegen bei vielen am Heiligen Abend unter dem Christbaum. Es gibt aber noch viele weitere . Eine davon ist traditionelles Kunsthandwerk. Im Erzgebirge Palast erwartet Sie eine breite Auswahl schöner Geschenkideen aus Holz und in traditioneller Handarbeit gefertigt.

Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge bestellen

Die Herstellung von Holzfiguren hat im Erzgebirge eine lange Tradition. Als im 19. Jahrhundert einige Kohleminen schließen mussten und die Menschen ihre Arbeit verloren, entstand die Idee sich mit Holzschnitzkunst ein neues berufliches Standbein aufzubauen. Seitdem ist die Holzschnitzkunst aus dem Erzgebirge in aller Munde und nicht mehr wegzudenken.

Machen Sie Ihren Lieben zu Weihnachten eine Freude und schenken Sie traditionelle Holzschnitzkunst aus dem Erzgebirge mit bleibendem Wert. Vielleicht möchten Sie jemanden mit einem hübschen Räuchermännchen überraschen oder eine kleine Engelsfigur bestellen. Sehr attraktiv in Farbe und Gestaltung sind auch die kleinen Spieldosen, die eine bekannte Melodie spielen und mit kleinen Holzfiguren verziert sind.

Ob ein großer beleuchteter Schwibbogen für das Fenster im Wohnzimmer, eine Engelskapelle, ein Räuchermännchen oder ein Nussknacker, bei der großen Vielfalt an Produkten ist sicher auch für Sie und Ihre Lieben eine passende Geschenkidee dabei. Hübsch anzusehen und in liebevoller Handarbeit gefertigt sind auch die Weihnachtspyramiden. Bestellen Sie eine mehrstöckige Weihnachtspyramide oder eine Miniaturausgabe mit nur zwei kleinen Kerzen. Stöbern Sie in aller Ruhe durch das Angebot des Erzgebirge Palastes und freuen Sie sich auf eine bunte Vielfalt schöner Geschenkideen aus Holz.

Baumschmuck und Kerzenleuchter

Nebenbei finden Sie im umfangreichen Sortiment des Erzgebirge Palastes auch verschiedenen Sorten an Baumschmuck zur Auswahl. Diverse Weihnachtsbaumkugeln, kleine Miniaturfiguren wie zum Beispiel Mini-Nikoläuse, Engelchen, Rentiere oder finden sich in dieser Kategorie. Und auch Kerzenhalter oder dekorative Lichterhäuschen gibt es im Erzgebirge Palast für Sie zu entdecken. Außerdem finden Sie traditionellen Baumschmuck und Holzfiguren aus dem Erzgebirge auch auf vielen regionalen .