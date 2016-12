Vier Neuzugänge für den FC Kray: Tekiela, Apolinarski, Kaplan und Fedler kommen

Der FC Kray verstärkt sich zur Rückrunde mit Kempes Tekiela, Jan Apolinarski, Burak Kaplan und Lukas Fedler. Die vier Neuzugänge unterschrieben Verträge bis zum Ende der Saison 2016/17. „Diese vier Neuverpflichtungen werden enorm wichtige Spieler im Kampf um den Klassenerhalt sein. In unserer schwierigen Situation ist die Entscheidung für den FC Kray ein tolles Signal von den Jungs und zeigt, dass wir in der Rückrunde richtig angreifen werden“, freut sich der Sportliche Leiter Christoph Klöpper auf die Neu-Krayer.

Tekiela kommt von Rot-Weiss Essen

Mittelstürmer Kempes Tekiela trainiert bereits seit einigen Wochen im Krayer Team. Der 19-jährige spielte vergangene Saison in der U19 von Rot-Weiss Essen. Mit sieben Toren in 19 Spielen stellte er dort seine Torjägerqualitäten unter Beweis. Christoph Klöpper ist überzeugt, dass Kempes Tekiela dem Oberliga-Team trotz seines jungen Alters sofort weiterhelfen kann: „Kempes ist ein junger Stürmer, der stark im Torabschluss ist. Wir glauben, dass er in der Oberliga schnell Fuß fassen wird.“

Apolinarski kommt von Westfalia Rhynern

Jan Apolinarski wechselt von Westfalia Rhynern an die Buderusstraße. Mit knapp 100 Spielen sammelte der linke Außenverteidiger reichlich Erfahrung in der Oberliga Westfalen. Vor seiner Zeit in Rhynern spielte der Sportstudent für die SpVgg Erkenschwick und SuS Langenscheid/Enkhausen. Der 25-jährige freut sich auf die neue Herausforderung in Kray: „Mich hat die Perspektive beim FC Kray von Beginn unserer Gespräche überzeugt. Trotz der sportlich schwierigen Situation sehe ich hier eine große Chance etwas aufzubauen. Gemeinsam werden wir den Klassenerhalt schaffen.“

Burak Kaplan ist heiß auf die KrayArena

Mit Burak Kaplan (SG Wattenscheid 09) und Lukas Fedler (Wuppertaler SV) konnten noch vor Weihnachten zwei weitere Transfers unter Dach und Fach gebracht werden. Burak Kaplan schnupperte einst Bundesligaluft bei Bayer 04 Leverkusen (4 Spiele, 2 Tore), spielte in der zweiten Bundesliga für die SpVgg Greuther Fürth (6 Spiele, 3 Tore) und erzielte zuletzt 14 Tore in 49 Spielen für die SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga West. Christoph Klöpper ist sich sicher, dass die Krayer Fans viel Freude an dem neuen 10er haben werden: „Burak ist eine überragende Verstärkung für uns. Er ist ein besonderer Kreativspieler, dessen Qualitäten für unser Offensivspiel enorm wertvoll sein werden. An ihm wird ganz Kray noch viel Freude haben!“ Burak Kaplan möchte dem Krayer Publikum einiges bieten: „Ich habe viel über den FC Kray gehört. Über das fußballverrückte Umfeld, die Stimmung in der KrayArena und dass hier richtig was los sein kann. All das motiviert mich total. Zuletzt sollen wenige Zuschauer gekommen sein, das werden wir ändern!“

Innenverteidiger Lukas Fedler kommt vom Wuppertaler SV

Vom Wuppertaler SV wechselt Lukas Fedler an die Buderusstraße. Der 24-jährige Innenverteidiger war in der Saison 2015/16 maßgeblich am Regionalliga-Aufstieg des WSV beteiligt. Als Stammspieler (30 Spiele, zwei Tore) warf ihn am Ende der Saison eine schwere Verletzung zurück. Nun freut sich der Jurastudent auf seinen Neuanfang: „Nachdem ich in Folge einer Verletzung in Wuppertal zuletzt kaum zum Einsatz kam, freue ich mich, meinen Teil zur Mission Klassenerhalt in Kray beitragen zu können. Ich bin überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen und in eine erfolgreiche Zukunft blicken werden“, so der 24-jährige. „Wir hatten sehr intensive Gespräche mit Lukas. Er ist ein anspruchsvoller Spieler, der sich lange mit unserer Idee befasst hat. Seine Überzeugung für einen Wechsel zum FC Kray zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Christoph Klöpper.