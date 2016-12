ADFC Duisburg: Radler begrüßen das Neue Jahr von der Rockelsberg-Halde

Beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Duisburg hat es Tradition, auch den Jahreswechsel im Fahrradsattel zu erleben. Die Tour, die an Silvester 2016 zum 25. Male stattfindet, wurde in dieser Zeit noch nie absagt, ganz gleich welches Wetter vorherrschte. „Wir sind schon bei eisigen minus 18 Grad oder bei frühlingshaften plus 14 Grad geradelt, bei Eisregen, Schnee, und überfrierende Nässe wie in den letzten Jahren oder aber auch im dichten Nebel”, schildert Vorstandssprecher und Tourenleiter Herbert Fürmann, der die Tour 1999 übernommen hatte. Nachdem die Tour ursprünglich im Duisburger Süden stattfand, verlagerte sie sich Mitte der 90er Jahre zum Landschaftspark Nord. Seit 2008 startete die außergewöhnliche Radtour zum Jahreswechsel ins linksrheinische Duisburg und seit dem letzten Jahr in die Stadtmitte.

Der Start- und Zielort ist auch in diesem Jahr wieder der Infoladen des ADFC an der Mülheimer Straße 91 in Duissern. Bereits ab 20 Uhr wartet der Tourenleiter in Duissern auf die Teilnehmer. Bis ca. 21 Uhr kann man sich bei heißen alkoholfreien Getränken aufwärmen, ehe es auf eine gemütliche Tour über größtenteils verkehrsarme Wege zu einem Aussichtsberg geht, der Halde „Rockelsberg“ in Rheinhausen direkt am Rhein. Von hier aus hat man bei klarer Sicht einen Blick bis zum Düsseldorfer Fernsehturm. Und hier warten wir gemeinsam mit hunderten weiterer Menschen auf das Neue Jahr und das dazugehörende Feuerwerk über der Stadt. Vom Rockelsberg hat man einen 360 Grad Panoramablick.

„Wir erreichen die Halde rechtzeitig vor dem Jahreswechsel, sodass man zur Not sein Rad auch hinauf schieben kann,“ so Fürmann. Die genaue Route richtet sich nach der Witterung und wird erst kurzfristig erstellt. Auch die Streckenlänge hängt vom Wetter ab, es werden aber maximal um die 35 Kilometer. „Bei schlechtem Wetter bleiben wir einfach noch ein bisschen länger im Infoladen und nehmen einen direkteren Weg zum Aussichtsberg“, so der erfahrene Tourenleiter. Nachdem wir das Neue Jahr begrüßt haben und das Feuerwerk über Duisburg verloschen ist, führt die Radtour auf direktem Weg zurück zum Startpunkt, wo eine kleine Feier, ein Imbiss mit einen kleinen kalten und warmen Buffet sowie Glühwein und selbstgemachtem alkoholfreier Punsch auf die Radler warten. Nur bei Dauerregen oder extremer Glätte muss die Tour leider abgesagt werden.