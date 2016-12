Die neuen Weihnachtsspiele und die Möglichkeiten, die sie den Spielern anbieten

Für diejenigen die in den kalten Winterabenden zu Hause bleiben, und keine Lust haben, irgendwohin zu gehen, gibt es hier eine Liste der weihnachtlichen Videospiele.

Neue und alte Spiele im Winter und über Weihnachten

Die Weihnachtsstimmung macht sich breit auf den Straßen und auf der ganzen Welt. Es wird Zeit, zu Hause mit einer Tasse Kräutertee oder einem Glass Glühwein gemütlich zu sitzen und sich von der Hektik des vergangenen Jahres zu erholen. Entweder mit einem Buch oder vor dem Fernseher vergisst man die stressigen Gedanken. Dieser Artikel bietet eine Liste der neuen und alten Videospiele an, die mit Winter und Weihnachten verbunden sind und perfekt für die Adventabende passen.

Wer ist noch nicht von Disney´s Frozen Zeichentrickfilm begeistert, der so schön die Stimmung eines Wintermärchens wiedergibt? Die moderne Schneekönigin und ihre Freunde sind jetzt zu den Spielfiguren in vielen Videospielen geworden, wie zum Beispiel Frozen Rush, Throw Olaf oder Double Trouble. Dies sind ganz coole und lustige Spiele für Kinder und Erwachsene. Die meisten von diesen bunten Frozen-Spielen sind sowohl auf dem Computer als auch auf den mobilen Geräten spielbar.

Secrets of Christmas

Dieses Spiel würden bei Weitem nicht alle Eltern ihren Kindern erlauben. Nein, es gibt hier nichts Gruseliges oder Abstoßendes. Secrets of Christmas ist ein online-Spielautomat von NetEnt, wo es auf Geld gespielt wird – genau gesagt es ist ein Glückspiel. Alle glauben an kleine oder große Wunder in der Weihnachtszeit, deswegen sind Glückspiele zu dieser Zeit besonders aktuell. Da gibt es 5 Walzen, 3 Reihen und 25 Gewinnlinien, Multiplikator- und Wildsymbole: dazu noch freie Spiele ohne Einsätze und eine kostenlose Version der Slots, wie hier zum Beispiel:

Andere gute Videospiele

In Daze Before Christmas von Sunsoft übernehmen Sie als Weihnachtsmann die Mission, die entführten Elfen und Hirschen zu retten. Der böse Schneemann und Mr.Brown haben vor, das Weihnachten zu versauen, doch es wird ihnen hoffentlich nicht gelingen. Christmas Night into Dreams ist ein anderes Retro-Spiel, das den Erwachsenen schöne nostalgische Erinnerungen und den Kinder spannende Unterhaltung garantiert. Das ist eine weihnachtliche Version des Spiels Nights into Dreams von Sonic Team, das in den 90n Jahren sehr bekannt war.

Verbringen Sie aber nicht zu viel Zeit vor dem Bildschirm Ihres Laptops oder mit ihrem Handy. Kein Gerät kann die zwischenmenschliche Kommunikation ersetzen. Die weihnachtliche Stimmung kann ohne Familie und Freunde schnell vergehen. Es gibt auch eine ganze Reihe der Gesellschaftsspiele, die man „live“ mit den anderen Menschen spielen kann. Und vielleicht ist das Winterwetter draußen auch nicht so schlimm?