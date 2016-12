Polizei warnt vor betrügerischen Spendensammlern

Auch in diesjährigen Vorweihnachtszeit werden die Bürger verstärkt von unseriösen und betrügerischen Spendensammlern auf der Straße oder an den Haustüren angesprochen. Gerade zur Weihnachtszeit, in der Spendenorganisationen vermehrt um Unterstützung bitten, versuchen Betrüger den Spendewilligen das Geld aus den Taschen zu ziehen‘. Von notleidenden Kindern aus verarmten Verhältnissen über Neubepflanzung der Regenwälder oder die Unterstützung eines Zirkus im Winterquartier – die Betrugsmaschen sind vielfältig. Spenden Sie nur seriösen und vertrauten Hilfsorganisationen, damit ihr Geld auch die richtigen Stellen erreicht.