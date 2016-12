Exhibitionist belästigt Jugendliche in Duisburg Wedau

Ein bislang unbekannter Mann hat zwei Mädchen (zwölf und 14 Jahre alt) auf ihrem Heimweg am frühen Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr in Richtung Wedauer Markt belästigt. Der Mann verfolgte die beiden und onanierte in ihrer Gegenwart. Als sie den Marktplatz erreichten, entfernte sich der Täter.

Die Mädchen beschreiben ihn wie folgt: Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahren alt und 1,85 Meter groß sein. Er hat dunkle Haare, die er zur Tatzeit hochtoupiert hatte. Der Mann trug einen Drei-Tage-Bart, einen weißen Pullover von Adidas mit schwarzem Logo, eine dunkle Jeans und einen dünnen beigen Parka. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Angaben zum Täter machen kann, wendet sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0203/280-0.