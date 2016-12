Holsterhausen: Einen vermissten 23- jährigen Mann aus Syrien fanden Rettungskräfte gestern Abend (Dienstag, 6. Dezember, kurz nach 20 Uhr) tot in seiner Wohnung an der Gemarkenstraße. Die Gesamtumstände weisen auf ein Tötungsdelikt hin. Noch am Abend übernahm eine Essener Mordkommission die Tatortarbeit und die weiteren Ermittlungen. Die Polizei wird im Laufe des heutigen Tages nach berichten.