Gemütlicher Jahresausklang beim ADFC Duisburg

Auf den RadlerTreffs des Allgemeinen Deutschen Fahrrad–Clubs (ADFC) im Dezember lassen die Radelfreunde das zurückliegende Jahr besinnlich ausklingen. Bei Glühwein und selbstverständlich auch wieder bei selbst gemachtem alkoholfreiem Punsch sind wieder alle Interessierten zu einem gemütlichen Jahresausklang herzlich eingeladen. „Bei weihnachtlicher Stimmung wollen wir das zurück liegende Jahr ausklingen lassen.“, so Vorstandssprecher Herbert Fürmann. In gemütlicher Runde werden bei Kerzenschein und Weihnachtsplätzchen wieder originelle und amüsante weihnachtlich – winterliche Geschichten zum Besten gegeben. Hierbei darf sich jeder gerne mit einbringen und sowohl (selbstgebackene) Kekse mitbringen oder auch eine Geschichte vortragen. Wenn es jemanden Gibt, der ein Instrument spiel, wird vielleicht auch dazu gesungen.

Der RadlerTreff West im Ev. Gemeindezentrum an der Kirchstraße 109 in Homberg-Hochheide ist am Dienstag, den 13. Dezember. Am Donnerstag, dem 15. Dezember sind wir mit dem RadlerTreff Nord wieder in der Kreuzeskirche an der Kaiser-Friedrich-Straße in Marxloh (Eingang von der Karl-Marx-Straße).

Jeweils ab 19.30 Uhr sind neben den ADFC-Mitgliedern selbstverständlich auch Gäste herzlichst eingeladen.