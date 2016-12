Duisburg: Raub auf Getränkemarkt in Neudorf

Am Samstag, den 03.12.2016, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Mozartstraße in Duisburg-Neudorf zu einem Raub auf einen Getränkemarkt. Hier wollte eine 29 – jährige Angestellte gegen 20:00 Uhr gerade das Geschäft verschließen, als sich eine männliche Person in den Getränkemarkt drängte. Der Unbekannte drohte der Geschädigten unter Anschein einer verdeckten Waffe, so dass diese ihm aus der Kasse Bargeld aushändigte.

Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Beschreibung: männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 170 – 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, 3 Tage-Bart, bekleidet mit einer hellen Jeanshose und einer schwarzen Bomber-Jacke. Hinweise auch hier bitte an das KK 13 unter der Telefonnummer: 0203/2800. (ots)