Duisburg: Die 10. Offene Lesebühne von DU schreib(s)t

Bühne frei für junge Duisburger Autoren. So heißt es am 7. Dezember wieder in der Bezirksbibliothek Hamborn. Zwischen 16.30 Uhr und etwa 18 Uhr bietet „Du schreib(s)t“, das Duisburger Netzwerk für literarisches Schreiben von Jugendlichen, eine offene Lesebühne. Die Veranstaltung gehört zum Duisburger Programmangebot vom Kulturrucksack NRW.

Was die Kinder und Jugendlichen vortragen, bestimmen sie selbst. Nichts muss fertig sein, jede Textform ist möglich. Sowohl Rap als auch Liedtexte und Gedichte, Kurzgeschichten oder der Ausschnitte einer längeren Erzählung waren auf der Bühne der Stadtbücherei in Hamborn bislang zu hören Bei Lampenfieber hilft wie gewohnt als Moderator der Autor Ralf Koss.

Wer auftreten möchte, kommt am 7. Dezember einfach vorbei und stellt sich auf die Bühne. Weitere Informationen in der Bücherei Hamborn, per E-Mail an ralf.koss@web.de oder im Jugendzentrum Zitrone, Tel.: (0203) 479 48 88.