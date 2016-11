Bewegungsangebot für Senioren in Duisburg Ungelsheim

Jeden zweiten und vierten Montag im Monat organisieren die Krankenkasse Novitas BKK, der Seniorenbeirat Duisburg und das Begegnungs- und Beratungszentrum der AWO Stadtteilspaziergänge für Senioren in Ungelsheim. Der nächste Spaziergang ist am 28. November um 14 Uhr und dauert etwa 1,5 Stunden.

„Vielen Senioren fehlt es im Alter an sozialen Kontakten oder sie verlässt der Mut, die eigenen vier Wände zu verlassen“, so Susanne Wißmann, Pflegeberaterin bei der Novitas BKK. „Mit dem Projekt möchten wir älteren Menschen die Möglichkeit geben, sich mit anderen auszutauschen, mobil zu bleiben und aktiv am Geschehen teilzunehmen.“

Jeder, der mitlaufen möchte, ist herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Fragen können sich Interessierte an Susanne Wißmann von der Novitas BKK wenden: 0203/545 8273.

Treffpunkt ist das Begegnungs- und Beratungszentrum der AWO in Ungelsheim, Braunlagerstr. 1, 47259 Duisburg. Ehrenamtliche Spaziergangspaten begleiten die Gruppe und schlagen unterschiedliche Routen vor.