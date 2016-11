Von Freitagabend (25.11.) um 20 Uhr bis Montagmorgen (28.11.) um 5 Uhr ist in A42-Fahrtrichtung Kamp-Lintfort keine Ausfahrt an der Anschlussstelle Duisburg-Beeck möglich. In der Zeit werden dort in der Baustelle nicht mehr benötigte Brückenschutzgerüste abgebaut. Eine Umleitung ist mit Rotem Punkt über die Anschlussstelle Duisburg-Baerl ausgeschildert.

