Duisburger Arbeitsagentur schließt die Geschäftsstellen in Hamborn und Rheinhausen

Zum 31.12.2016 werden die Geschäftsstellen Hamborn (Dahlmannstr. 23, 47169 Duisburg) und Rheinhausen (Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 11, 47228 Duisburg) geschlossen. Die Agentur für Arbeit an der Wintgensstr. 29 – 33, 47058 Duisburg-Duissern ist dann die zentrale Anlaufstelle in Duisburg für alle Kundinnen und Kunden der Agentur für Arbeit.

„Was sich zunächst wie eine Einschränkung unseres Serviceangebots anhört, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Gewinn für die betroffenen Kundinnen und Kunden“, sagt Ulrich Käser, Chef der Duisburger Arbeitsagentur. „Wir konnten zuletzt in den Geschäftsstellen nur noch die Beratungsgespräche in der Arbeitsvermittlung anbieten. Oft ist es aber so, dass wir den Kundinnen und Kunden empfehlen, weitere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wie z.B. die Angebote des Berufsinformationszentrums, der Jugendberufsagentur Duisburg oder einen direkten Kontakt zu unserem gemeinsamen Arbeitgeber-Service. Informationsveranstaltungen finden schon immer in der Wintgensstraße statt. Die Möglichkeit der eigenen Eingabe der Anmeldedaten an Kunden-PC besteht dort ebenfalls. Von der persönlichen Anmeldung her kennen bereits alle Kundinnen und Kunden die Dienststelle an der Wintgensstraße. Die Verkehrsanbindungen in Duisburg ermöglichen recht schnelle Wege, vor allem bei Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.“

Die Bündelung der Kräfte und des Angebots an einer zentralen Stelle in Duisburg wird vielleicht den ein oder anderen Anfahrtsweg etwas verlängern. Die Leitung der Agentur für Arbeit geht aber davon aus, dass durch das schnellere Anbieten aller Dienstleistungen die Integration in Arbeit und Ausbildung schneller gelingt und das ist es, was am Ende zählt – auch für die Kundinnen und Kunden.

Auf Grund der erforderlichen Umzugsarbeiten wird der Dienstbetrieb in Hamborn bereits zum 30.11.2016 und in Rheinhausen zum 07.12.2016 eingestellt. Alle Kundinnen und Kunden, die von diesen Dienststellen bislang betreut wurden und nach diesen Zeitpunkten Termine bekommen, werden bereits für die Dienststelle in Duissern eingeladen.

Die Änderungen betreffen nur die Dienststellen der Agentur für Arbeit. Die Geschäftsstellen des jobcenter Duisburg im Duisburger Norden (Geschäftsstelle Nord, Duisburger Str. 277, 47166 Duisburg) und Westen (Geschäftsstelle West, Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 15-17, 47228 Duisburg / Geschäftsstelle Körnerplatz, Körnerplatz 1, 47226 Duisburg) sind nicht betroffen. Dort werden die bisherigen Dienstleistungen weiter angeboten.