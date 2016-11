ADFC Duisburg: Bildervortrag Altes- und Kehdinger Land

Auf den RadlerTreffs des ADFC Duisburg (ADFC) im November geht es in den hohen Norden. Bereits dreimal bereiste Tourenleiter Günther Tullius mit Gruppen das „Alte- und Kehdinger Land“, das Land am großen Elbstrom. Von Stade aus wurden an den verschiedenen Tagen (Sternfahrten) Touren an der Unterelbe, ins Alte Land und an die Oste gefahren. Eingebaut in die Tour war eine Fahrt nach Hamburg, wo eine Hafenrundfahrt und eine Stadtrundfahrt auf dem Programm standen. Besichtigt wurde auch einer der letzten Rundöfen für die Herstellung von Klinker und ein Obsthof im Alten Land. Bei Osten wurde mit einer Historischen Schwebefähre die Oste überwunden. Auch das Weihnachtsdorf Himmelpforten lag an der Strecke.

In einem Bildervortrag auf dem Radlertreff West am 8.11. im Gemeindzentrum der Ev. Kirche in Homberg- Hochheide, Kirchstr. 109 um 19.30 Uhr

und auf dem Radlertreff Nord am 17.11. um 19.30 Uhr in der Kreuzeskirche, Kaiser-Friedrich-Str. 38 (Eingang Karl- Marx-Str.) zeigt Günther Tullius ein paar Impressionen von der Tour. Los geht es jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, auch Nichtmitglieder sind wie immer herzlich willkommen.