Trittin: Bundeswehr führt keinen Krieg in Afghanistan

Berlin (dts) – Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Jürgen Trittin sieht den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan nicht als Krieg an. Wie er in einem Interview mit dem TV-Sender Phoenix sagte, versuche die Bundeswehr vielmehr „Afghanistan zu stabilisieren“. Trittin forderte überdies „die Defizite im zivilen Bereich“ in

Afghanistan zu beheben und den neuen „Strategiewechsel“ der USA mitzutragen. Außerdem kritisierte der Grünen-Spitzenpolitiker die Informationspolitik des Verteidigungsministers Jung. „Das ist so ein bisschen die Haltung, dass man nur das zugibt, was einem zweifelsfrei nachgewiesen ist“, sagte er zu den wechselnden Aussagen des Verteidigungsministers.

