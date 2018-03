Außenminister Steinmeier verurteilt Anschläge in Mallorca

Berlin/Palma de Mallorca (dts) – Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat den heutigen Terroranschlag auf Mallorca verurteilt. „Deutschland steht in dieser schweren Stunde an der Seite Spaniens. Wir teilen die Trauer der Familien und Freunde der Opfer und hoffen auf baldige Genesung der Verletzten“, sagte Steinmeier in Berlin. Die Täter und Hintermänner dieses Anschlags müssten gefasst und zur Rechenschaft gezogen werden. Bei einem Autobombenanschlag in Palmanova waren zwei Polizisten getötet und mindestens 60 Menschen verletzt worden. Kurz darauf waren die Häfen und Flughäfen Mallorcas abgeriegelt und Straßensperren eingerichtet worden.

