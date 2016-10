Die Funken fliegen engelbert strauss mit neuem Flagshipstore in Oberhausen

Was in der Handwerksbranche längst Kult ist, ist in Oberhausen nun für jedermann live erlebbar. Auf dem ehemaligen Stahlwerksgelände gegenüber dem „CentrO“ hat am 20. Oktober 2017 der engelbert strauss workwearstore® eröffnet.



Oberhausen – Kronleuchter aus Grubenlampen, Wände aus historischen Bohrern und Motorsägen, edle Palettenlounges und außergewöhnlich präsentierte Arbeitswelten – der workwearstore® in Oberhausen sorgt bei den Besuchern für viele Überraschungsmomente. Familienunternehmen, Handwerker und alle, die zuhause gerne selbst anpacken – der workwearstore® ist der Fachmarkt mit Lifestylecharakter, der weit über das Handwerk hinaus begeistert. Als einzigartige Erlebniswelt überrascht das neue Flagship im Westen durch die kreativen Designelemente und mit der besonderen architektonischen Aussage mit Hinweis auf die Industriekultur der Region. S o erwartet die Besucher ein Kronleuchter mit echten Grubenlampen und einem Durchmesser von sechs Metern. Auch die Warenpräsentation greift das Thema Bergbau an einigen Stellen auf. Angelehnt an die Kaue, die Umkleide der Bergleute, werden Produkte spielerisch an der Decke platziert. Hosen in 80 Größen, Schuhe bis 52, Bekleidung von Kopf bis Fuß und für alle Wetterlagen werden auf der rund 2.000 qm² großen Verkaufsfläche präsentiert. Neben dem Herren- und Damenbereich gibt es eine Fläche für die kleinen Meister von morgen. Ganz bewusst hat sich das Unternehmen für den Standort in Oberhausen entschieden. Die Stadt im größten Ballungsgebiet Deutschlands ist geografisch sehr gut positioniert. „Wir haben viele Kunden aus dem Umkreis, die sich sehr auf den Store in Oberhausen freuen. Aus Erfahrung wissen wir, dass unsere Kunden über eine Stunde Anfahrt auf sich nehmen, um zu uns in den Flagshipstore zu kommen“, sagt Norbert Strauss. Mit dem engelbert strauss workwearstore® ist Oberhausen um einen Anziehungspunkt reicher. „Die Zusammenarbeit mit den politischen Vertretern und Entscheidern vor Ort war von Anfang an sehr angenehm. Hierfür möchten wir uns noch einmal bei allen Beteiligten bedanken“, so Norbert Strauss.