Duisburg: Aktionstag „Sport der Älteren“ lädt zum Mitmachen ein

Zum fünfundzwanzigsten Mal veranstaltet der Stadtsportbund Duisburg im Rahmen seiner Breitensportentwicklung den Aktionstag „Sport der Älteren“. Am Dienstag, den 08. November 2016 findet in der Zeit von 14.30 – 18 Uhr ein buntes Mitmach- und Demonstrationsprogramm unter dem Motto „Bewegt älter werden in Duisburg“ statt. Dazu lädt der Stadtsportbund Duisburg in die Sporthalle der Gesamtschule Innenstadt an der Pappenstraße nach Duisburg-Neudorf ein.

Entsprechend dem Motto „Mit Rhythmus durch den Tag“ wird den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein abwechslungsreiches Programm geboten, bei dem sie verschiedene Übungen und Sportarten kennenlernen, die dazu dienen, den Prozess des Alterns durch Bewegung gesund zu gestalten. Neben der Demonstration aus dem Bereich der rhythmischen Bewegung legen die Veranstalter besonderen Wert auf das reichhaltige Mitmachprogramm. Dabei können die Teilnehmer an sieben Stationen verschiedene Bewegungsformen und Sportarten selber ausprobieren. Hierzu zählen u.a. Zumba, Poi, Gedächtnistraining durch Tanz, Drums Alive, Bogenschießen, Körper in Balance und Übungen mit der Slashpipe usw.

Nach dem Aktivprogramm geht es mit einem leckeren Kaffeetrinken und Kuchenessen weiter, um danach beim Singen mit Anja Lerch den Tag gemütlich gemeinsam ausklingen lassen. Selbstverständlich ist dieses im geringen Eintrittspreis von 4 € enthalten.

Gleichzeitig informiert der Stadtsportbund Duisburg über die Seniorensportangebote in Duisburg.

Durch diese Veranstaltung im Rahmen des landesweiten Programms Bewegt älter werden in NRW möchte der Stadtsportbund Duisburg alle Bürger, die Sportvereine und andere mit der Altenarbeit beschäftigte Institutionen auf die vielfältigen Möglichkeiten des Sporttreibens im Alter aufmerksam machen.

Nähere Informationen und Eintrittskarten zum Preis von 4 € erhalten Sie beim Stadtsportbund Duisburg, Bertaallee 8 b, 47055 Duisburg, Tel. 0203/ 3000 811.