NRW Autobahnen: 32 Baustellen in den Herbstferien

Wer am Wochenende in Nordrhein-Westfalen mit dem Auto in die Herbstferien reisen möchte, sollte am besten nachts, früh morgens oder erst Samstagnachmittag oder gar Sonntag losfahren. Damit umgeht man nicht nur die Hauptreisezeiten wie beispielsweise Freitagnachmittag, sondern auch in den 32 Baustellenengpässen, die derzeit auf den NRW-Autobahnen existieren, läuft der Verkehr dann flüssiger. Zu diesem Schluss kommt die Straßen.NRW-Verkehrszentrale nach der Analyse der zu erwartenden Verkehrszahlen zu Ferienbeginn.

Dazu kommen aktuell die die neuen Sperranlagen im Umfeld der A1-Rheinbrücke Leverkusen. Hier wird am Wochenende die letzte Anlage von vier ihren Betrieb aufnehmen mit dem Ziel, schwere LKW und Busse von der Brücke fernzuhalten. Innerhalb der Sperranlagen gelten Breitenbeschränkungen von 2,30 Meter, dadurch können auch die meisten Wohnwagengespanne und Wohnmobile nicht über die Brücke fahren und müssen Umleitungen über die A4 oder die A46 wählen. Entscheidend ist die Breite inklusive der Außenspiegel.

Wo ist am meisten los?

Auf der A1 in Fahrtrichtung Norden ist besonders im Raum Lotte/Osnabrück mit Behinderungen zu rechnen, prognostiziert die Straßen.NRW-Verkehrszentrale. Besonders betroffen sein wird auch der Kölner Ring (A1, A3, A4), ebenso die A2 in Fahrtrichtung Hannover. Auch auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen und im weiteren Verlauf nach Arnheim muss mit viel Verkehr gerechnet, genauso wie in der Gegenrichtung nach Frankfurt (Höhe Siebengebirge). Auch die A40 in Richtung Niederlande könnte voll werden, wie auch die A46 in östlicher Richtung bei Wuppertal und die A61 in Fahrtrichtung Süden

Die 32 größten Engpässe auf NRW-Autobahnen aufgrund von Baumaßnahmen auf einen Blick: