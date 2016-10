Duisburg: Unicef sucht Weihnachtsmarkthelfer

Das Duisburger Unicef-Team sucht noch Unterstützung für den Duisburger Weihnachtsmarkt 2016.

Zur Vorbereitung dieser Aktion werden alle Interessierten zu einem Treffen am Sonntag, den 23. Oktober 2016 um 11 Uhr in das Gemeindezentrum der Karmel-Gemeinde am Innenhafen eingeladen.

„Wir suchen Helfer/Helferinnen für den Verkauf von UNICEF-Grußkarten Für den Verkauf unserer Grußkarten, z.B. auf dem Weihnachtsmarkt Duisburg, suchen wir noch ehrenamtliche Unterstützung. Es reicht, wenn Sie ein bisschen Zeit mitbringen, weitere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bei unseren Einsatzplänen achten wir darauf, dass Sie nicht alleine am Stand stehen müssen.

Sie haben Interesse? Zögern Sie nicht! Tun Sie es für die Kinder dieser Welt!

Unser UNICEF-Büro ist in Duisburg-Ruhrort, Fabrikstraße 32 und immer mittwochs von 9.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 – 18 Uhr geöffnet oder rufen Sie uns an 0203 / 578 941 61(durch eine Rufweiterleitung sind wir immer erreichbar) oder schicken Sie uns eine mail an: info@duisburg.unicef.de, damit wir Ihnen alle wichtigen Informationen zuschicken und einen Termin ausmachen können.“