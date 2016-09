Der MSV Duisburg bestreitet sein Spiel in der 3. Runde des Niederrhein-Pokals beim KFC Uerdingen am Sonntag, 9. Oktober 2016. Anstoß in der Grotenburg ist dann um 15 Uhr.

Tickets für die Begegnung sind ab sofort im ZebraShop in der Schauinsland-Reisen-Arena erhältlich. Die Preise: Sitzplatz Nord 13 Euro, Rollstuhlfahrer acht Euro. Ermäßigte Karten gibt es nur an der Tageskasse am Spieltag.

Der Vorverkauf in Duisburg endet am Freitag, 07. Oktober 2016, um zwölf Uhr.