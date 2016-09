Am kommenden Samstag, den 1. Oktober rockt das Röttgersbacher Senftöpfchen, Ziegelhorststraße Ecke Pollerbruchstraße ab 20.00 Uhr mit den „Zokk and his Bandoleros“. Drei internationale Musiker präsentieren mit Gitarre und Percussion Rockmusik aus den 70/80er Jahren. Elvis, Beatles, Jonny Cash, Eagels und viele Andere werden in atmosphärischen Akustik-Gewand auf die Kleinkunstbühne projeziert.

Der Eintritt ist wie immer frei.