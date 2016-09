Piraten: „NRW muss CETA ablehnen“

Dr. Joachim Paul, Wirtschaftspolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag NRW, erklärt zur heutigen Landtagsdebatte über das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA:

„Die Menschen wollen CETA nicht. Der Mittelstand will CETA nicht. Die Kommunen wollen CETA nicht. Das Vertrauen in die eigenen Akteure, von Bundesregierung und Landesregierung bis zur EU-Kommission, ist zerstört. Darum gehen tausende Menschen am Samstag in sieben deutschen Städten auf die Straße.

CETA, das bedeutet:

• Ein Investorenschutz, der mit unklaren Rechtsbegriffen eine Sonderjustiz für multinationale Milliarden-Konzerne schafft.

• Die Einschränkung legislativer Befugnisse von Landes- und nationalen Parlamenten über die Schaffung von Sondergremien.

• Die schleichende Abkehr vom Vorsorgeprinzip beim Daten,- Verbraucher- und Umweltschutz.

Nordrhein-Westfalen muss CETA ablehnen!“